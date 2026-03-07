Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr kam ein 27-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Toyota, auf der B31 Höhe Anschlussstelle Friedrichshafen Ost, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, als er von Lindau in Richtung Friedrichshafen fuhr. Hier stieß er zuerst mit einem entgegenkommenden BMW und im weiteren Verlauf mit einem Ford zusammen. Alle drei Fahrzeuge wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstand. Der 20-jährige Fahrer des BMW, sowie der 20-jährige Fahrer des Ford und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren wurden sie von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für längere Zeit nur wechselseitig befahrbar.

