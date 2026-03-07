PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr kam ein 27-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Toyota, auf der B31 Höhe Anschlussstelle Friedrichshafen Ost, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, als er von Lindau in Richtung Friedrichshafen fuhr. Hier stieß er zuerst mit einem entgegenkommenden BMW und im weiteren Verlauf mit einem Ford zusammen. Alle drei Fahrzeuge wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstand. Der 20-jährige Fahrer des BMW, sowie der 20-jährige Fahrer des Ford und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren wurden sie von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für längere Zeit nur wechselseitig befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 09:23

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Weingarten Pkw erfasst Fußgänger Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr übersah ein 72-jähriger Fahrer eines Audi Q3 in der St.-Longinus-Straße einen 86-jährigen Fußgänger am Zebrastreifen. Der Fahrer des Q3 kam aus Richtung Wolfegg und streife mit seinem Fahrzeug den Fußgänger, als dieser von rechts kommend die Fahrbahn am Zebrastreifen überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Ernüchternde Bilanz von Geschwindigkeitskontrollen an der B 313 80 Geschwindigkeitsverstöße haben Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstag innerhalb von knapp drei Stunden zur Anzeige gebracht. Die Verkehrspolizisten überwachten auf der B 313 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zwischen 11.30 Uhr und 14.15 Uhr. 71 Fahrzeuglenker müssen nun mit einem Bußgeld ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg In Restaurant randaliert - Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte Einen 32-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg in Gewahrsam genommen, nachdem dieser am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet wiederholt negativ aufgefallen war und schließlich in einem Restaurant in der Unteren Breite Straße randaliert hatte. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren