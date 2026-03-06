Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ernüchternde Bilanz von Geschwindigkeitskontrollen an der B 313

80 Geschwindigkeitsverstöße haben Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstag innerhalb von knapp drei Stunden zur Anzeige gebracht. Die Verkehrspolizisten überwachten auf der B 313 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zwischen 11.30 Uhr und 14.15 Uhr. 71 Fahrzeuglenker müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Auf 9 Autofahrer, die bis zu 54 km/h zu schnell waren, wird neben einem Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro auch ein mehrwöchiges Fahrverbot zukommen.

Pfullendorf

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 15 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 19.30 Uhr in der Aftholderberger Straße erlitten. Der Jugendliche wollte auf Höhe der dortigen Schule nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Eine nachfolgende 60-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies offenbar trotz gesetztem Blinker nicht und setzte zum Überholen an. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge, der 15-Jährige kam zu Fall. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der L 456 entstanden. Ein 77-jähriger Renault-Fahrer wollte von der Otterswanger Straße kommend nach links auf die Landesstraße einbiegen. Dabei übersah er den Ford Transit einer 67-jährigen Vorfahrtsberechtigten, die in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Hettingen

Ein Leichtverletzter bei Überholmanöver

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 8201 zwischen Inneringen und Trochtelfingen ist am Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Ein 40-jähriger Daimler-Fahrer überholte gegen 6.30 Uhr eine Fahrzeugkolonne und musste ausweichen, als ein 25-Jähriger mit seinem Kleinbus aus der Kolonne heraus plötzlich ebenfalls zum Überholen ansetzte. Der 40-Jährige geriet mit seinem Wagen ins Schleudern, streifte dabei einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw und kam im Straßengraben zum Stehen. Durch das Auslösen der Airbags in seinem Fahrzeug zog sich der 40-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Daimler musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Ein Verkehrsunfall mit mehreren hundert Euro Sachschaden hat sich am Donnerstagmorgen auf der L 283 zwischen Steinbronnen und Bad Saulgau ereignet. Angaben einer 27-jährigen Audi-Fahrerin zufolge streifte ein ihr entgegenkommender bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Außenspiegel ihres Audi. Während die Frau anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Fahrtrichtung Steinbronnen fort. Hinweise auf den Unbekannten, der mit einem weißen Seat unterwegs gewesen sein soll, nehmen die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

