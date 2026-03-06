Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Restaurant randaliert - Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Einen 32-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg in Gewahrsam genommen, nachdem dieser am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet wiederholt negativ aufgefallen war und schließlich in einem Restaurant in der Unteren Breite Straße randaliert hatte. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der 32-Jährige vehement, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten, zudem erwartet ihn aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nun eine Strafanzeige. Der 32-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Weingarten

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Offenbar aus Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag die 31 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo in der Niederbieger Straße einen Auffahrunfall verursacht. Kurz nach 15.30 Uhr bemerkte die Fahrerin zu spät, dass zwei Vorrausfahrende in Richtung B 30 verkehrsbedingt abbremsten und fuhr auf den VW Polo einer 19-Jährigen auf. Der Pkw der 19-Jährigen wurde durch die Kollision wiederum auf einen VW Touran aufgeschoben. Insgesamt entstand an den beiden VW Polo Sachschaden von rund 8.000 Euro, am VW Touran wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bad Waldsee

Jugendlicher mit der Masche "Sextortion" erpresst

Erneut wurde ein Jugendlicher mit der sogenannten "Sextortion"-Masche von Unbekannten erpresst. Die Täter kontaktierten den jungen Mann über eine Social-Media-Plattform und gaben sich dabei als Frau aus. Im Zuge des Chats forderten sie von dem Jugendlichen anzügliche Bilder, die er auch zur einmaligen Ansicht übersandte. Wenig später forderten die Täter fortlaufend Zahlungen, andernfalls drohten sie mit der Veröffentlichung der Bilder. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und warnt weiterhin eindringlich vor dieser bekannten Erpressungs-Masche. Informationen zum Thema "Sextortion" finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Bereits vor wenigen Tagen wurde ein Jugendlicher im Bereich Ravensburg ebenfalls mit dieser Masche erpresst (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6228835).

Roßberg

Unbekannte werfen Scheiben an abgestellten Pkw ein

Unbekannte haben auf einem Schotterparkplatz, der in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs Roßberg als Verkaufsgelände für Pkw dient, zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag an insgesamt drei Fahrzeugen die Scheiben beschädigt oder teils gleich ganz eingeworfen. Die Täter nutzen für ihre mutwillige Sachbeschädigung Steine, darunter auch einen größeren Betonstein. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen der Tat und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bad Wurzach

Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Gehöft bei Dietmanns ist am Donnerstagmittag ein 68-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann wollte nach bisherigen Erkenntnissen bei Aufräum- und Umbauarbeiten ein Scheunentor aushängen und stieg hierzu auf einen Heuballen. Dabei verlor der 68-Jährige offenbar den Halt, stürzte und prallte auf einen Betonsockel. Trotz unmittelbar eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Umstehende und den Einsatz eines Rettungshubschraubers kam für den Verunfallten jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Kopfverletzungen. Die Polizei hat die Überprüfungen zum tödlichen Arbeitsunfall aufgenommen. Zur Betreuung der Anwesenden und Angehörigen befand sich auch ein Krisen-Interventionsteam im Einsatz.

Argenbühl

Geschwindigkeitsmessungen

Knapp ein Dutzend Verkehrsteilnehmer müssen nach Geschwindigkeitsmessungen durch Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Ried und Schweinebach mit einem Bußgeld rechnen. Innerhalb von knapp einer Stunde waren gleich elf Verkehrsteilnehmer bei auf diesem Streckenabschnitt erlaubten 50 km/h zu schnell unterwegs und wurden von den Beamten gestoppt. Gleich vier Pkw-Lenker hatten zwischen 21 km/h und 25 km/h zu viel auf dem Tacho. Die Betroffenen wurden bei der zuständigen Bußgeldstelle angezeigt.

Isny im Allgäu

Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermitteln das Polizeirevier Wangen im Allgäu und das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen bislang noch unbekannten Mann. Eine Jugendliche gibt an, dass dieser sie am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf dem Weg Richtung Busbahnhof angesprochen und versucht haben soll, sie zu küssen. Ebenso soll der Unbekannte die Jugendliche umarmt haben. Sie konnte sich schließlich von dem Mann abwenden und den Unbekannten abhängen. Die Ermittler gehen bereits ersten Hinweisen zu dem bislang noch Unbekannten nach.

Isny im Allgäu

Auf Pkw eingeschlagen

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Pkw in der Weißlandstraße angerichtet. Mit einem Stein schlug der Täter offenkundig mutwillig gegen die Scheiben des Citroen, in den Wagen gelangte er hierdurch nicht. Der Polizeiposten Isny hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden. Der Tatzeitraum wird auf Mittwoch, 14.30 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, eingegrenzt.

Leutkirch im Allgäu

Nach Streitigkeiten Platzverweis erteilt

Nach Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen Jugendlicher am Donnerstagabend im Bereich der Bahnhofsarkaden haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch zwei Beteiligten einen Platzverweis erteilt. Nach Angaben einer Zeugin habe es zwischen den Jugendlichen gegen 19.30 Uhr ein lautstarkes Wortgefecht gegeben, zu einer körperlichen Auseinandersetzung oder Straftaten sei es jedoch nicht gekommen. Ein Rettungsdienst untersuchte in der Folge eine junge Frau, die offensichtlich infolge des Disputs hyperventilierte. Um eine erneute Störung zu verhindern, sprachen die Polizisten zwei 14-Jährigen bis zum Folgetag einen Platzverweis für den Bereich der Bahnhofsarkaden aus.

