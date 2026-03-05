Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Zwei E-Scooter-Fahrer, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwoch im Stadtgebiet angehalten haben, müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Auf einen 18-Jährigen, dessen Versicherungskennzeichen seit 1.3.26 abgelaufen ist, kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Gegen einen 19-Jährigen, der es mit einer kreativen Täuschung versuchen wollte, kommt zudem eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs zu: er hatte an seinem E-Scooter ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht. Da der 19-Jährige darüber hinaus augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihm drohen nun zu den beiden Strafanzeigen auch ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot. Beide Männer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Scheer

Anlagebetrug kostet Frau rund 60.000 Euro und hat darüber hinaus strafrechtliche Konsequenzen für die Betroffene

Opfer eines Anlagebetrugs ist in den vergangenen Wochen eine 53-Jährige geworden. Die Frau wurde auf eine vermeintliche Anlageplattform im Internet aufmerksam und investierte zunächst 3.500 Euro in Kryptowährungen. Im weiteren Verlauf nahm ein vermeintlicher Broker Kontakt mit ihr auf und animierte sie dazu, weiteres Geld zu investieren. Auf einem gefälschten Online-Kontoauszug wurde der 53-Jährigen zudem angezeigt, dass sich die Investition gewinnbringend vermehrte. Die Betrüger überwiesen der Frau einmalig zudem einen fast sechsstelligen Euro-Betrag, den sie an ein ausländisches Konto weitertransferieren musste. Schließlich wollte sich die Frau den von ihr investierten Betrag auszahlen lassen, eine Auszahlung fand jedoch nicht statt. Der vermeintliche Broker sicherte ihr stattdessen zu, dass er Nachforschungen anstellen werde und forderte von dem Opfer weitere 2.500 Euro dafür. Der 53-Jährigen wurde der Betrug bewusst und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten warnen erneut ausdrücklich vor dieser Betrugsform, die ihre Opfer teilweise sämtliche Ersparnisse kostet. Zudem warnen die Ermittler auch davor, Geldbeträge, die auf dem Konto eingehen, auf andere Konten zu transferieren. Die Opfer können sich hier wegen des Verdachts der Geldwäsche strafbar machen. Auch gegen die 53-Jährige ermitteln die Beamten derzeit wegen des Verdachts der Geldwäsche. Informationen, wie Sie Ihr Geld auf seriösem Wege anlegen, bieten die Verbaucherschutzzentrale und die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BAFin) auf ihren Webseiten.

Neufra

Einbrecher am Werk

Über einen Lichtschacht ist ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße eingestiegen. Der Unbekannte trat das Kellerfenster ein und gelangte so in das Gebäudeinnere. Offenbar durchsuchte er in der Folge das Gebäude nach Brauchbarem und entwendete schließlich Bargeld. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Stetten a.k.M.

Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Fahrerflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Sigmaringen, nachdem eine 20-jährige Seat-Fahrerin am Mittwoch einem Entgegenkommenden ausweichen musste und in die Leitplanke prallte. Die Frau war kurz nach 21.30 Uhr auf der L 218 zwischen Glashütte und Stetten unterwegs, als ihr eigenen Angaben zufolge in einer Kurve der bislang unbekannte Fahrer eines Pickups teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Bei dem Ausweichmanöver entstand am Seat der 20-Jährigen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte fuhr indes weiter. Die Ermittler bitten unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu dem unbekannten Pickup-Lenker.

Ostrach

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem beträchtlicher Flurschaden entstanden ist, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer kam am Donnerstag kurz vor 5 Uhr zwischen Krauchenwies und Ostrach aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw blieb schließlich in Schräglage im dortigen Grünstreifen stehen. Eigenen Angaben des 33-Jährigen zufolge musste dieser einem Tier ausweichen. Während der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die L 286 bis gegen 8 Uhr voll gesperrt werden. Am Lkw entstand kein Sachschaden, der Schaden im Grünstreifen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da die Angaben des 33-Jährigen mit den Spuren am Unfallort nicht in Einklang zu bringen waren, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen des Unfallhergangs, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag einen Audi angefahren und in der Folge das Weite gesucht hat. Am Audi, der in der Otterswanger Straße abgestellt war, entstand dabei an der vorderen linken Seite Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfall, der sich zwischen 14 und 16 Uhr ereignet haben dürfte, sowie zu dessen Verursacher erbitten die Beamten unter Tel. 07552/2016-0.

Herbertingen

Nach Unfallflucht und vermeintlichem Fahrzeugdiebstahl: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, bei dem ein bis dato Unbekannter mit einem unbefugt in Betrieb genommenen Fahrzeug in einem Garten gelandet ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6227086), hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 16 Jahre alte Sohn des Fahrzeugbesitzers den Wagen zu einer Spritztour benutzt hatte. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrerflucht ermittelt. Auch auf den Fahrzeugbesitzer kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu, da er den Beamten gegenüber angegeben hatte, ein Unbekannter habe den Wagen gestohlen. Er wird sich zudem wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell