Ravensburg

Passanten angepöbelt - Alkoholisierten in Gewahrsam genommen

Einen stark alkoholisierten 61-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am späten Mittwochnachmittag in Gewahrsam genommen, nachdem er im Bereich des Gänsbühlcenters Passanten angepöbelt hatte. Gegenüber einer Passantin soll der Alkoholisierte auch Beleidigungen ausgesprochen haben. Bei einer folgenden Personenkontrolle durch die hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann aggressiv, wobei er sich kaum auf seinen Beinen halten konnte. Ein Atemalkoholtest ergab bei den 62-Jährigen annähernd vier Promille. Der Betroffene wurde schließlich in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Arrestzelle auf dem örtlichen Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommt nun eine Kostenrechnung zu.

Weingarten

Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Reschenstraße sind Unbekannte zwischen dem 20. Februar und dem 3. März eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude, indem sie dieses einschlugen. Ob die Täter bei ihrem Einbruch nennenswerte Beute machten, ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg haben am Mittwochabend einen 28 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gab der Mann zunächst vor, einen ausländischen Führerschein zu besitzen, diesen jedoch aktuell nicht mit sich zu führen. Die Beamten konnten die Aussage bei Überprüfungen in den polizeilichen Auskunftssystemen schnell widerlegen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen ein. Auch die Halterin des Wagens muss mit einer Anzeige rechnen, da sie die Fahrt mit ihrem Pkw zugelassen hatte.

