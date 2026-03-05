Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Dachstuhlbrand

Blitzenreute (Landkreis Ravensburg) (ots)

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ist am Mittwochmittag zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus in der Straße Biegenburg ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand aus noch unklarer Ursache im Bereich des Dachgeschosses ausgebrochen. Ein Bewohner hatte das Feuer aufgrund eines Rauchmelders bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Insgesamt dürfte bei dem Brand Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell