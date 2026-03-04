Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit altem Versicherungskennzeichen und unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kommen auf einen 57-Jährigen zu. Beamte des Polizeireviers Ravensburg hatten den Mann am Dienstagabend unmittelbar vor dem Polizeirevier auf seinem E-Scooter kontrolliert. Offenkundig war, dass der 57-Jährige kein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht hatte. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten beim Fahrer darüber hinaus Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenvortest schlug auf Cannabis an und erhärtete den Verdacht. Der 57-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Ravensburg

In Atelierhaus eingebrochen

In ein Atelier im Bereich des Wohngebiets Andermannsberg in der Straße "Albertshofen" sind zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen Unbekannte eingebrochen. Die Täter versuchten offenbar zunächst, sich über zwei Fenster Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen und schlugen schließlich eine Terrassentüre ein. Beute machten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht, stattdessen hinterließen sie einen Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Täter erpressen mit "Sextortion"-Masche

Einen Jugendlichen haben bislang Unbekannte mit der sogenannten "Sextortion"-Masche erpresst. Die Täter nahmen per Messenger-Dienst Kontakt mit dem jungen Mann auf und gaben sich als Frau aus. Im Verlauf der Konversation versandten die Unbekannten zunächst vermeintliche eigene Nacktbilder und brachten den Jugendlichen dazu, ebenfalls entsprechendes Bildmaterial zu übersenden. Später erpressten die Täter den jungen Mann und drohten mit der Veröffentlichung der Bilder, sollte dieser nicht bezahlen. Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor dieser bekannten Masche. Einmal versandte Bilder können nicht wieder zurückgeholt oder gelöscht werden. Sie haben keine weitere Entscheidungshoheit darüber, was mit den von Ihnen gefertigten Bildern geschieht. Weitere Informationen zu der Erpressungs-Masche finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Baindt / B 30

Auffahrunfall

Über 20.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B 30 zwischen Baindt und Enzisreute entstanden. Gegen 15 Uhr erkannte die 32 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf in Fahrtrichtung Enzisreute offenbar zu spät, dass sich der Verkehr vor ihr staut und fuhr wuchtig auf einen vor ihr befindlichen Ford auf. Dieser wiederum wurde infolge der Kollision auf den VW Tiguan einer 34-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Der VW Golf der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu

Pkw mutwillig zerkratzt

Unbekannte haben zwischen Sonntagmorgen und Dienstagnachmittag im Hans-Schnitzer-Weg und im Hoferweg zwei geparkte Pkw offenkundig mutwillig zerkratzt und dabei Sachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu den Taten unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Mehrere hundert Euro Sachschaden durch Graffiti

Wohl mehrere hundert Euro Sachschaden haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Graffiti angerichtet. Im Bereich des Bahnhofs besprühten die Täter die Fassade eines Ärztehauses und flüchteten bislang unerkannt. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu nach einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 1 Uhr und 13 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Mercedes gestreift und danach das Weite gesucht, anstatt sich um den Sachschaden von schätzungsweise über 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfall und dem bislang unbekannten Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 auf dem Polizeirevier Leutkirch im Allgäu melden.

