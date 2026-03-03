PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Katamaran kollidiert mit Rohrleitung

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Am Montag, den 02.03.2026, war gegen 14:00 Uhr der Fährkatamaran, der mit 14 Fahrgästen besetzt war, von Konstanz in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Kurz vor dem Hafen kollidierte das Schiff mit einem im Wasser treibenden 15 Meter langen Rohr. Der Schiffsführer stellte sofort die Weiterfahrt ein. Nach der Aufnahme des Schiffsunfalls durch die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen konnte die Fähre noch die Fahrt in den nahegelegenen Hafen fortsetzen. Das Rohr wurde von den Beamten geborgen und im Anschluss im BSB-Hafen mit einem Kran aus dem Wasser gezogen. Die an Bord befindlichen Fahrgäste blieben alle unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf mehrere tausend Euro, er kann jedoch erst genau beziffert werden, wenn das Fährschiff ausgewassert und durch einen Sachverständigen begutachtet wurde. Der Fährbetrieb wurde bis auf Weiteres vorläufig eingestellt. Zur Herkunft der Rohrleitung kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen dauern an.

