Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung zwischen Heranwachsenden

Nachdem ein 19-Jähriger gegenüber der Polizei angibt, am Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Ailinger Straße im Bereich des Bodenseecenters attackiert worden zu sein, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Als ihm aus einer Gruppe heraus gedroht wurde, habe er sich mit einem Pfefferspray zur Wehr gesetzt, woraufhin die bislang noch Unbekannten ihn angegriffen haben sollen. Vorausgegangen sei eine Streitigkeit zwischen dem 19-Jährigen und seinen Gegenübern. Die Ermittlungen zum Hergang, den Hintergründen und der Identität der Angreifer dauern noch an. Personen, die auf den geschilderten Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Diebe suchen Hotels auf

Ein unbekanntes Trio hat sich von Sonntagmorgen bis Montagvormittag unerlaubt in einem Hotel in der Münsterstraße aufgehalten und dort offenbar eine Kasse gestohlen. Der Betreiber des Hotels bemerkte die Unbekannten, als diese eilig das aktuell für Gäste geschlossene Hotel verließen. Wie die weiteren Ermittlungen, zu denen auch die Auswertung einer Videoüberwachungskamera gehörte, ergaben, verschafften sich die Täter am frühen Sonntagmorgen auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und nisteten sich dann offenbar in einem der Zimmer ein. Darüber hinaus stahlen sie die Wechselgeldkasse an der Rezeption und flüchteten. Bereits am späten Samstagabend ereignete sich in einem Hotel in der gleichen Straße ein ähnlicher Vorfall, bei dem sich ein Duo an der Bargeldkasse hinterm Tresen bedient und ein Handy gestohlen sowie sich daraufhin ebenfalls kurzzeitig unerlaubt in einem Zimmer niederliegelassen hatte. Auch dieser Fall wurde anhand einer Videoaufzeichnung bekannt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Tatzusammenhang nicht aus.

Salem

Auto überschlägt sich

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der L 200a zwischen Tüfingen und Stefansfeld. Eine 69 Jahre alte Ford-Lenkerin war in Richtung Schloss Salem unterwegs und geriet im Kurvenbereich ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über den Wagen, der sich in der Folge überschlug und neben der Straße auf der Seite zum Liegen kam. Die Frau und das Kind im Pkw hatten Glück im Unglück und wurden von Rettungsdiensten zur weiteren Untersuchung ihrer offensichtlich nur leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, der auf rund 15.000 Euro geschätzt wird. Er musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, samt Notarzt, war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Die Strecke war während der Unfallaufnahme bis etwa gegen 10.40 Uhr voll gesperrt.

Meersburg

Moped beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 7.50 Uhr und 12.50 Uhr an den Fahrradabstellplätzen der Schule im Sommertalweg ein Moped umgeworfen und dabei beschädigt. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in dieser Sache und erhofft sich von Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, sachdienliche Hinweise zum Verantwortlichen. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 bei den Ermittlern zu melden.

Markdorf

Plastikmüll verbrannt

Mit einer Anzeige muss ein 52-jähriger Mann rechnen, der am Sonntag beim unerlaubten Verbrennen von Abfällen zwischen Ahausen und Ittendorf erwischt wurde. Dabei wollte er offenbar Plastikmüll entsorgen und sorgte für eine massive Rauchwolke. Dies rief die Feuerwehr auf den Plan, die das illegale Müll-Feuer löschte. Der Verantwortliche schilderte, angeblich nicht gewusst zu haben, dass das Verbrennen von Müll auf dem eigenen Grundstück nicht erlaubt sei. Neben der Ordnungswidrigkeiten-Anzeige droht ihm gegebenenfalls auch eine Kostenrechnung für den Einsatz der Feuerwehr.

Heiligenberg

Kontrolle verloren - Auto prallt gegen Mauer

Glücklicherweise eher glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, der sich am Montagmorgen in der Röhrenbacher Straße ereignet hat. Eine 29-jährige Autofahrerin war gegen 7.30 Uhr gemeinsam mit einer lebensälteren Bekannten unterwegs, als im Wagen ein medizinisches Gerät der Beifahrerin umkippte. Noch während der Fahrt wollte sich die Fahrerin darum kümmern, ließ sich durch das Vorhaben ablenken und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. In der Folge kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Durch den Aufprall zog sich die Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Totalschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird. Auch die Mauer wurde in Mitleidenschaft gezogen.

