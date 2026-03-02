Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geschwindigkeitsmessungen

Über ein Dutzend Verkehrsteilnehmer müssen nach Geschwindigkeitsmessungen des Polizeireviers Ravensburg am Sonntagnachmittag auf der B33 zwischen Bavendorf und Wernsreute mit Bußgeldern rechnen. Insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer hielten sich in einem kurzen Zeitabschnitt nicht an die geltende Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und wurden von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu knapp 30 km/h ergaben sich im Rahmen der Überprüfungen keine weiteren Verstöße.

Wangen im Allgäu

Verdacht auf Drogeneinfluss

Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Sonntagmittag bei einem 35 Jahre alten Autofahrer festgestellt. Die Beamten hielten den Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an, überprüften dessen Verkehrstüchtigkeit und bemerkten dabei Anhaltspunkte für eine akute Drogenbeeinflussung. Der 35-Jährige lehnte einen freiwilligen Drogenvortest ab, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus anordneten. Solle sich bei der Auswertung der Blutprobe der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, kommen auf den Autofahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell