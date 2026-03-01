PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Eriskirch

Geparkter Pkw angefahren und unerlaubt die Unfallstelle verlassen - Zeugensuche

Am Samstagvormittag, zwischen 09:45 - 10:45 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter eine, auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße parkend abgestellte schwarze Mercedes V-Klasse. Obwohl an dem Mercedes sichtbarer Sachschaden von geschätzten 2 000 Euro entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

