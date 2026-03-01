PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis
Ravensburg (ots)
Eriskirch
Geparkter Pkw angefahren und unerlaubt die Unfallstelle verlassen - Zeugensuche
Am Samstagvormittag, zwischen 09:45 - 10:45 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter eine, auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße parkend abgestellte schwarze Mercedes V-Klasse. Obwohl an dem Mercedes sichtbarer Sachschaden von geschätzten 2 000 Euro entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Hinweise zum Verursacher.
