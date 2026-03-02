Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Fahrzeuglenker unter mutmaßlichem Medikamenteneinfluss

Strafanzeigen wegen Unfallflucht und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs kommen auf einen 68-Jährigen zu, der am späten Sonntagabend von der Polizei auf der L 456 mit gesundheitlichen Problemen am Steuer seines Fahrzeugs angetroffen wurde. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt, weil der Senior in seinem Wagen neben der Landesstraße stand. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 68-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Zudem stellten die Polizisten an seinem Wagen Beschädigungen in Höhe von rund 6.000 Euro fest, die Angaben des Seniors zufolge von einer Kollision mit einer Leitplanke in der Nacht zuvor entstanden seien. Auch zu diesem Zeitpunkt soll der Mann offenbar gesundheitliche Probleme gehabt haben, den Schaden an der Schutzplanke in Höhe von etwa 1.500 Euro meldete er nicht und fuhr weiter. Der 68-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe sowie in der Folge seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meßkirch

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Positiv auf THC hat ein Drogenvortest bei einem 22-jährigen Autofahrer angeschlagen, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Samstag kurz vor Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt haben. Der 22-Jährige musste die Polizisten folglich zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Er muss nun, sollte die Blutuntersuchung den Verdacht des Drogenkonsums bestätigen, mit einem Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Herbertingen

Unbekannter landet mit Fahrzeug im Garten - E-Scooter-Fahrer drohen Konsequenzen

Ermittlungen wegen Fahrzeugdiebstahls und Fahrerflucht hat das Polizeirevier Bad Saulgau eingeleitet, nachdem am frühen Sonntagmorgen ein bislang unbekannter Täter eine Spritztour unternommen und dabei Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro verursacht hat. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte der Täter den unverschlossenen Opel im Bereich Mieterkingen unbefugt in Gebrauch genommen haben. Auf seiner Spritztour übersah der Unbekannte, der auf dem Gemeindeverbindungsweg von Mieterkingen in Richtung Herbertingen fuhr, die Einmündung der Fuchsgasse, fuhr geradeaus weiter, durchbrach einen Gartenzaun und kam im Garten zum Stehen. In der Folge nahm der unbekannte Fahrer die Beine in die Hand und ließ den total beschädigten Opel in dem Garten zurück. Der Grundstücksbesitzer wurde durch den geräuschintensiven Zusammenprall mit dem Gartenzaun aus dem Schlaf gerissen, sah den Unbekannten flüchten und verständigte die Polizei. Im Laufe der weiteren Ermittlungen ergab sich anhand der Personenbeschreibung ein erster Tatverdacht, dem die Beamten derzeit nachgehen. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der weiteren Ermittlungen begegnete den Polizisten ein 42-Jähriger auf einem E-Scooter, den sie in diesem Zusammenhang überprüften. Da von dem 42-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch ausging und ein Vortest einen Wert von knapp 1,1 Promille ergab, war eine Blutentnahme in einem Krankenhaus für ihn die Folge. Zudem war das Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter abgelaufen, weshalb er nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell