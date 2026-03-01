PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Außenspiegel mutwillig beschädigt - Zeugensuche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, beschädigten bislang unbekannte Vandalen den Ford Mustang eines 25-jährigen Geschädigten. Der Mann hatte sein Auto gegen 20:30 Uhr in der Hauptstraße im Bereich der Stadtbibliothek am Fahrbahnrand abgestellt. Um 00:30 Uhr stellte er fest, dass das Gehäuse seines Außenspiegels abgeschlagen oder abgetreten worden war und dadurch ein vorläufig geschätzter Schaden von 400 Euro entstand. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 bittet um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

