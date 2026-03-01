PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen
Ravensburg (ots)
Mengen
Außenspiegel mutwillig beschädigt - Zeugensuche
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, beschädigten bislang unbekannte Vandalen den Ford Mustang eines 25-jährigen Geschädigten. Der Mann hatte sein Auto gegen 20:30 Uhr in der Hauptstraße im Bereich der Stadtbibliothek am Fahrbahnrand abgestellt. Um 00:30 Uhr stellte er fest, dass das Gehäuse seines Außenspiegels abgeschlagen oder abgetreten worden war und dadurch ein vorläufig geschätzter Schaden von 400 Euro entstand. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 bittet um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.
