Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendieb wird handgreiflich - Festnahme

Strafrechtlich muss sich ein Dieb verantworten, den Polizisten am Samstagabend am Bahnhofplatz vorläufig festgenommen haben. Der 33-Jährige verstaute Waren in seinem Rucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter ertappten den Mann auf frischer Tat und sprachen ihn auf den Diebstahl an. Daraufhin versuchte er die Flucht zu ergreifen, wurde handgreiflich und schließlich bis zum Eintreffen der Polizei gestoppt. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren.

Kressbronn

Hoher Sachschaden bei Kellerbrand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Kellerbrand am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr in einem Wohnhaus in der Hauptstraße gewesen sein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brach in einem als Werkstatt eingerichteten Kellerabteil Feuer aus, das zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr rückte rasch an und leitete die erforderlichen Maßnahmen ein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Durch das Feuer und insbesondere den starken Rauch entstand den ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Nachdem die Feuerwehr das Wohnhaus wieder freigegeben hatte, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Während des Einsatzes musste die Kreuzung Argenstraße/Kirchstraße/Hauptstraße bis etwa 18.30 Uhr gesperrt werden.

Überlingen

Parkhaus-Schranke durchbrochen und geflüchtet

Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmorgen beim Einfahren in ein Parkhaus in der Wiestorstraße Sachschaden angerichtet und danach einfach das Weite gesucht. Die Frau hatte offenbar vergessen, den Parkschein aus dem Automaten zu ziehen, woraufhin sich die Schranke nicht öffnete. Daraufhin fuhr sie einfach trotzdem los, bis die Schranke schließlich nachgab. Augenscheinlich vollkommen unbekümmert stellte die 77-Jährige ihren Wagen ab und zog von Dannen. Anhand der Schilderung einer Zeugin und der Videoüberwachung konnte die Frau ermittelt werden. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Wie hoch der Sachschaden an der Schranke ausfällt, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Owingen

Auto beschädigt - Tatverdächtigen ermittelt

Offenbar die Fassung verloren hat ein 46-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Kreuzstraße. Er soll mit der Faust auf die Scheibe eines vorbeifahrenden Pkw eingeschlagen und anschließend gegen die Fahrertür getreten haben, wodurch mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Im Anschluss fuhr er davon und konnte durch einen Zeugenhinweis im Nachgang ermittelt werden. Was der Grund für die Tat war, konnte noch nicht geklärt werden. Den 46-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Salem

Mann in Bus attackiert

Mit einer blutenden Kopfplatzwunde und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 35-Jähriger, nachdem er am Sonntagabend in einem Linienbus mit einer Flasche attackiert wurde. Die Ermittlungen zum Hintergrund, dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung und zur Identität des möglicherweise dem 35-Jährigen bekannten Angreifers dauern an. Personen, die den Vorfall während der Busfahrt von Mimmenhausen in Richtung Frickingen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Parkrempler davongefahren - Zeugen gesucht

Nach einem Parkrempler am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter touchierte beim Ein- oder Ausparken einen Toyota RAV und fuhr danach einfach davon. Um die hinterlassenen Kratzer im vorderen Kotflügel kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell