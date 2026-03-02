Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Grünkraut (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bei einem Zusammenstoß sind am Montagnachmittag ein 66 Jahre alter Motorradfahrer und ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L 335 zwischen Grünkraut und Rosenharz schwer verletzt worden. Der 36-Jährige kam gegen 15.30 Uhr aus noch unklarer Ursache in einer Linkskurve bei Sigmarshofen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden 66-Jährigen. Der 36-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro beziffert. Sowohl der Mercedes als auch die BMW mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße ist während der Unfallaufnahme noch bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell