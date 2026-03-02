PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Diebesgut im Wert von 45.000 Euro bei Fahrzeugkontrolle entdeckt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Friedrichshafen (ots)

Einer Streife des Bundespolizeireviers Friedrichshafen fiel am frühen Sonntagmorgen (01.03.2026) gegen 04:30 Uhr im Bereich Friedrichshafen-Kluftern ein Transporter auf. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten im Fahrzeug drei Außenbordmotoren im Gesamtwert von rund 45.000 Euro, an denen die Leitungen offensichtlich gewaltsam abgetrennt worden waren. Da die Insassen keinen Eigentumsnachweis für die Motoren vorlegen konnten und zudem mutmaßliches Tatwerkzeug im Fahrzeug aufgefunden werden konnte, wurden die Männer im Alter von 34 und 52 Jahren in Abstimmung mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen zur Herkunft der Motoren führten schnell zum Erfolg: In den Häfen der Region wurden drei im Winterlager befindliche Motorboote festgestellt, an denen die Außenbordmotoren fehlten. Die Geschädigten wurden von den Beamten über den offenbar erst kurz zuvor stattgefundenen Diebstahl informiert.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Vorführung beim Amtsgericht Ravensburg in Untersuchungshaft genommen.

Die Auswertung der Spuren sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Hierbei wird die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen auch durch das Kompetenzzentrum Bootskriminalität der Wasserschutzpolizei Konstanz unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

