Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierte Fahrzeuglenkerin prallt gegen geparkten Wagen

Über ein Promille hat ein Alkoholtest bei einer 19-Jährigen ergeben, die am Montag kurz nach 21 Uhr mit ihrem Skoda gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt ist. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei der jungen Fahrerin, die bei der Kollision leichte Verletzungen erlitten hatte, deutlichen Alkoholgeruch fest. Die Frau musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Sowohl der Skoda als auch der geparkte VW, an denen jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden ist, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf die 19-Jährige kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Bad Saulgau

Fahrzeug macht sich selbstständig

Das Fahrzeug einer Paketzustellerin hat sich am Montag kurz nach 15.30 Uhr in der Mittelbergstraße selbstständig gemacht. Die 33-Jährige hatte den Peugeot Boxer in der abschüssigen Straße abgestellt und die Handbremse mutmaßlich nicht stark genug angezogen. Während die Frau ein Paket auslieferte, rollte der Peugeot los. Die 33-Jährige rannte dem Wagen hinterher, stolperte dabei und stürzte. Der Peugeot rollte durch einen Steingarten, kippte über eine Mauer in die Tiefe und wurde von einem Straßenschild abgefangen. Zur Bergung des eingekeilten Transportfahrzeugs rückte die Freiwillige Feuerwehr an, die einen Kran einsetzte. Die 33-Jährige wurde aufgrund ihres Sturzes vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 11.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Betrüger räumen Konto ab

Mehrere tausend Euro haben bislang unbekannte Betrüger vom Konto eines 49-Jährigen abgebucht. Der Mann stellte auf seinem Kontoauszug eine Gutschrift in geringer Höhe fest und erhielt in der Folge einen Anruf von einer Unbekannten. Diese gab dem 49-Jährigen gegenüber an, dass sie ihm versehentlich Geld überwiesen habe und er ihr den Betrag zurückerstatten solle. Als der Mann dies per Online-Banking an seinem Rechner veranlasste, verlor er eigenen Angaben zufolge den Zugriff und musste den Computer neu starten. In der Folge stellte er drei Abbuchungen von seinem Konto fest, die mutmaßlich von den Betrügern veranlasst wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Geben Sie insbesondere keine persönlichen Daten heraus und gewähren Sie Fremden niemals Zugriff auf ihren Rechner. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Gammertingen

Diebstahl von Kabeln

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag eine größere Menge Kabel aus dem Photovoltaik-Park nordöstlich von Gammertingen-Kettenacker. Die Unbekannten durchtrennten an drei Stellen den Maschendrahtzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Die genaue Schadenshöhe und Menge des entwendeten Materials sind noch unbekannt. Der Polizeiposten in Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Diebesguts genutzt haben. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Gammertingen

Einbruch in Jugendhaus

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende das Bürofenster auf der Gebäuderückseite des Jugendhauses in der Steinbeisstraße eingeschlagen und aus dem Gebäude einen Tresor, in dem sich Wertsachen befanden, entwendet. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro beziffert. Personen, denen im Bereich des Jugendhauses Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich mit dem Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 in Verbindung setzen.

Gammertingen

Unfallflucht nach Kollision mit Begrenzungsstein

Einen erheblichen Sachschaden an seinem Fahrzeug dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker davongetragen haben, der in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Sigmaringer Straße mit einem ca. 200 kg schweren Begrenzungsstein kollidiert ist. Der Unbekannte schob den Stein rund 17 Meter über den Parkplatz. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unfallverursacher von dannen. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nehmen die Ermittler des Polizeipostens Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Bad Saulgau

Zweiradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 56-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 16.30 Uhr in der Kaiserstraße erlitten. Ein 21-jähriger Toyota-Fahrer übersah den 56-Jährigen beim Linksabbiegen von der Blauwstraße. Durch die Kollision stürzte der 56-Jährige, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell