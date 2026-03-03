Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Trotz Gegenverkehr überholt

Nach einem Überholvorgang am Montagmittag auf der B 30 zwischen Bad Waldsee und Gaisbeuren erwartet einen 41-Jährigen eine Bußgeldanzeige. Eine Streife der Verkehrspolizei hatte beobachtet, wie der Fahrer eines Fiat-Ducato in Richtung Gaisbeuren überholte, obwohl sich Gegenverkehr näherte. Gefährdet wurde durch das Überholmanöver zum Glück niemand. Die Beamten kontrollierten den 41-Jährigen und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Weingarten

Stark beschleunigt - von Polizei gemessen

Auf knapp über 90 km/h hat ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Montagabend in der Waldseer Straße beschleunigt. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten hatte den jungen Mann mit einem Lasermessgerät bei erlaubten 50 km/h gemessen und ihn anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 24-Jährige wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Bodnegg

Mülltonnen umgefahren - Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen 22 Jahre alten Autofahrer. Der Audi-Fahrer hatte am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Ortsdurchfahrt Kofeld mehrere am Straßenrand stehende Altpapiertonnen umgefahren und danach seine Fahrt einfach fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden und den verteilten Müll zu kümmern. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg konnte den 22-Jährigen kurze Zeit später bei Bodnegg stoppen und kontrollieren. Eigenen Angaben zufolge sei er einem Tier ausgewichen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Strafanzeige zu. Der Unrat wurde von einer Polizeistreife beseitigt.

Wangen im Allgäu

Radfahrer streifen sich - Unfall

Glück hatten zwei Kinder bei einem Radunfall am Montagnachmittag auf einem Geh- und Radweg entlang der L 320 zwischen Hittensweiler und Schwarzenbach. Die beiden waren mit dem Rad nebeneinander unterwegs, als sie sich aus Unachtsamkeit streiften und stürzten. Eines der Kinder stürzte auf die Fahrbahn der Landesstraße, wo ein herannahender Lkw-Fahrer ausweichen und Schlimmeres verhindern konnte. Die beiden jungen Radler wurden vorsorglich von einem Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch bereits vor Ort wieder mit leichten oberflächlichen Verletzungen entlassen werden. Während der Unfallaufnahme war die L 320 zeitweise voll gesperrt. Die beiden Kinder wurden in die Obhut von Angehörigen übergeben.

Leutkirch im Allgäu

Stein verloren - Unfall

Einen größeren Stein hat offensichtlich ein Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag in der Hermann-Neuner-Straße verloren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer eines Peugeot erfasste den auf der Fahrbahn liegenden Stein gegen 15.30 Uhr und beschädigte dabei den Unterboden seines Wagens. Das Polizeirevier Leutkirch hat den Unfall aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer, der die Ladung verloren hat. Bei dem Unfall dürfte Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Aitrach / Bad Wurzach

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu haben am Montagvormittag in der Hauptstraße acht Verkehrsteilnehmer gestoppt, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Drei Fahrzeuglenker hatten während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient. Die Betroffenen müssen ebenso mit einem Bußgeld rechnen wie insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer, die von den Beamten kurze Zeit später bei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Willis bei Bad Wurzach gestoppt wurden. Anstelle der erlaubten 80 km/h waren gleich mehrere der Autofahrer mit teils bis zu 117 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Es wurden entsprechende Anzeigen an die Bußgeldstelle gefertigt.

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisiert am Steuer

Mehrere hundert Euro Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen auf einen 64-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am Montagvormittag zu. Beamte des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu hatten den Mann zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Nachdem ein Alkoholvortest über 0,5 Promille ergab, musste der 64-Jährige auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen, der die Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes bestätigte. Der Betroffene musste seinen Wagen stehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell