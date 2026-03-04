Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebe wollen Kübel aus Kupfer stehlen

Einen Diebstahl verhindert hat ein Ehepaar am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Unteren Weidenstraße. Das Paar wurde auf drei Personen aufmerksam, die sich hinter einem Firmengebäude zu schaffen machten und Kupferkübel im Wert mehrerer hundert Euro mitnahmen. Als die beiden Zeugen dem Trio folgten, ließen die Täter die Kübel zurück und nahmen die Beine in die Hand. Die Polizei konnte die drei Flüchtigen trotz einer Fahndung nicht mehr antreffen. Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Sigmaringen

Seniorin wird beinahe Opfer eines Betrugs

Beinahe einem falschen Gewinnversprechen aufgesessen ist eine 84-Jährige in den vergangenen Wochen. Betrüger kontaktierten die Seniorin telefonisch und stellten ihr einen Gewinn in Höhe von knapp 40.000 Euro in Aussicht. Bei der Übergabe des "Gewinns" sollte die Frau jedoch zunächst 900 Euro in bar oder in Form von Geschenkkarten bereithalten. Nachdem der Seniorin, die tatsächlich bei einem Gewinnspiel mitgemacht hatte, Zweifel kamen, verständigte sie die Polizei. Die Beamten warnen in diesem Zusammenhang vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Werden Sie hellhörig und beenden Sie das Gespräch, wenn Sie für den Erhalt eines vermeintlichen Gewinns Geld bezahlen müssen. Geben Sie niemals persönliche Daten und Informationen weiter. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Sigmaringen

Unbekannte steigen in Schulgebäude ein

Mindestens zwei Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Schule in der Hohenzollernstraße eingebrochen. Über eine Feuertreppe gelangten die Einbrecher auf ein Vordach, wo sie ein Fenster gewaltsam aufbrachen. In der Folge durchsuchten sie die dortigen Büroräume. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugenhinweise zu dem Einbruch nehmen die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Unbekannter schlägt Außenspiegel ab

Den Außenspiegel eines Ford, der in der Paradiesstraße abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Täter am späten Dienstagnachmittag mutwillig beschädigt. Zwei Jugendliche nahmen zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr einen Schlag wahr und sahen einen dunkel gekleideten Mann, der sich von dem Fahrzeug entfernte. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte den Spiegel mit einem Faustschlag beschädigte. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Hund angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Erst nachträglich wurde beim Polizeirevier Bad Saulgau ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits am 10.02.2026 ereignet haben dürfte. Ein Hund lief kurz vor 18 Uhr auf die Fahrbahn der Kinzelmannstraße und wurde dort vom Vorderreifen eines bislang unbekannten Fahrzeuglenkers erfasst. Nach der Kollision hielt der Unbekannte kurz an, um sein Fahrzeug zu begutachten. In der Folge setzte er seine Fahrt fort, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Die Hundehalterin brachte ihren verletzten Vierbeiner indes zum Tierarzt. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

