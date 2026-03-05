Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtrag zu "Katamaran kollidiert mit Rohrleitung" - Verantwortlicher ermittelt

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Nach dem bereits berichteten Schiffsunfall, bei dem ein Katamaran der Katamaran Reederei in Konstanz, mit einem im Wasser treibenden Kunststoffrohr zusammengestoßen war, wurde durch die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen der Verantwortliche ermittelt. Wegen bevorstehenden Bauarbeiten in der Nähe der Unfallstelle waren mehrere Rohre in einem Hafen bereitgestellt worden. Eines dieser Rohre geriet auf nicht bekannte Weise von der Lagerplattform in den Bodensee. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Die Schadenshöhe kann ebenfalls noch nicht abschließend mitgeteilt werden.

