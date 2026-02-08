PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wiesens

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wiesens
  • Bild-Infos
  • Download

Aurich-Wiesens (ots)

Ortsbrandmeister Enno Campen eröffnete am vergangenen Freitagabend die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wiesens. Nach der Begrüßung aller erschienenen Mitglieder der Abteilungen sowie geladener Gäste konnte die Tagesordnung sogleich mit dem Jahresbericht des abgelaufenen Kalenderjahres eingeleitet werden. Der Ortsbrandmeister gab in diesem Zuge einen Überblick über Einsätze, Dienstabende und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Anschließend folgten die Berichte der verschiedenen Abteilungen: Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, Brandschutzerzieher, Ehrenabteilung und Öffentlichkeitsarbeit. Besonders erfreulich war der starke Zuwachs in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die Öffentlichkeitsarbeit stellte wie gewohnt den Jahresrückblick vor.

Weiterhin konnten Feuerwehrmitglieder übernommen, ernannt und befördert werden. Stefan Brandes, Georg Greß und Sophie Flammer sind als Feuerwehrmann-Anwärter nun fester Bestandteil der aktiven Einsatzabteilung. Hilko Becker und Luca Hanssen wurden infolge der erfolgreich absolvierten Qualifikationsstufen-Lehrgänge zu Feuerwehrmännern ernannt. Zu Oberfeuerwehrleuten sind M. Campen und Erik Hinz befördert worden. In Anerkennung ihrer langjährigen aktiven Dienstzeit konnten zudem Eckhard Garrelts (40 Jahre) und Hinrich Campen (50 Jahre) geehrt werden. Ortsbrandmeister Enno Campen betonte dabei die herausragende ehrenamtliche Leistung aller Geehrten.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 12:00

    FW-AUR: Befreiung aus verschlossenem Aufzug

    Aurich (ots) - Einer eingeschlossenen Person sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich in den Samstagmittagsstunden zur Hilfe geeilt. Der aus einem Fahrstuhl abgesetzte Notruf war über Umwege bei der Regionalleitstelle in Wittmund gelandet, die mangels einer zuständigen Technikfirma schließlich die Feuerwehr alarmierte. Nachdem sich die zunächst angegebene Adresse in der Wallstraße nicht als tatsächlicher Einsatzort ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:00

    FW-AUR: Feuerwehr hilft ausgesperrter Mutter

    Aurich-Brockzetel (ots) - Im Auricher Ortsteil Brockzetel hat sich am Sonntagnachmittag eine Frau versehentlich aus ihrem Wohnhaus ausgesperrt, wodurch ihr einjähriges Kind alleine in den Räumlichkeiten zurückblieb. Hilflos wählte sie den Notruf. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Brockzetel waren wenige Minuten später ausgerückt und machten nach kurzer Inaugenscheinnahme der Begebenheiten eine Terassentür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren