FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wiesens

Aurich-Wiesens (ots)

Ortsbrandmeister Enno Campen eröffnete am vergangenen Freitagabend die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wiesens. Nach der Begrüßung aller erschienenen Mitglieder der Abteilungen sowie geladener Gäste konnte die Tagesordnung sogleich mit dem Jahresbericht des abgelaufenen Kalenderjahres eingeleitet werden. Der Ortsbrandmeister gab in diesem Zuge einen Überblick über Einsätze, Dienstabende und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Anschließend folgten die Berichte der verschiedenen Abteilungen: Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, Brandschutzerzieher, Ehrenabteilung und Öffentlichkeitsarbeit. Besonders erfreulich war der starke Zuwachs in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die Öffentlichkeitsarbeit stellte wie gewohnt den Jahresrückblick vor.

Weiterhin konnten Feuerwehrmitglieder übernommen, ernannt und befördert werden. Stefan Brandes, Georg Greß und Sophie Flammer sind als Feuerwehrmann-Anwärter nun fester Bestandteil der aktiven Einsatzabteilung. Hilko Becker und Luca Hanssen wurden infolge der erfolgreich absolvierten Qualifikationsstufen-Lehrgänge zu Feuerwehrmännern ernannt. Zu Oberfeuerwehrleuten sind M. Campen und Erik Hinz befördert worden. In Anerkennung ihrer langjährigen aktiven Dienstzeit konnten zudem Eckhard Garrelts (40 Jahre) und Hinrich Campen (50 Jahre) geehrt werden. Ortsbrandmeister Enno Campen betonte dabei die herausragende ehrenamtliche Leistung aller Geehrten.

