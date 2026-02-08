Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Befreiung aus verschlossenem Aufzug

Aurich (ots)

Einer eingeschlossenen Person sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich in den Samstagmittagsstunden zur Hilfe geeilt. Der aus einem Fahrstuhl abgesetzte Notruf war über Umwege bei der Regionalleitstelle in Wittmund gelandet, die mangels einer zuständigen Technikfirma schließlich die Feuerwehr alarmierte. Nachdem sich die zunächst angegebene Adresse in der Wallstraße nicht als tatsächlicher Einsatzort herausstellte, nahmen die Feuerwehrleute auch ein Gebäude in der angrenzenden Kleinen Mühlenwallstraße in Augenschein. Dort stießen sie tatsächlich auf einen verschlossenen Aufzug, aus dem sich eine Person bemerkbar machte. Mit gezielten Handgriffen gelang es den Einsatzkräften, die Fahrstuhltür zu öffnen und den Mann zu befreien. Er war wohlauf und dankte den Feuerwehrleuten für ihr zu Hilfe kommen.

