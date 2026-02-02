Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Aurich

Bild-Infos

Download

Aurich (ots)

Auf ein überaus ereignisreiches, abgelaufenes Jahr 2025 konnte die Feuerwehr Aurich im Zuge ihrer kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung zurückblicken. Ortsbrandmeister Bernd Saathoff konnte dazu alle teilnehmenden Mitglieder der Jugend-, Einsatz- und Ehrenabteilung, eine Vielzahl erschienener Gäste aus den Reihen benachbarter Ortswehren sowie diverser Ebenen der Politik und der Feuerwehrführung willkommen heißen. 223 Einsätze hat die derzeit 91 aktive Mitglieder umfassende Feuerwehr Aurich im abgelaufenen Kalenderjahr abgearbeitet. Neben dem gewohnt hohen Anteil routinemäßiger Alarmierungen wie Brandmeldeanlagen (60) oder Notfalltüröffnungen (30) blieben den Feuerwehrleuten auch diverse herausfordernde Einsatzsituationen in Erinnerung, auf die im Zuge des Jahresberichts zurückgeblickt worden ist.

Dazu zählten unter anderem der Brand eines Autos in der Tiefgarage unter dem Marktplatz, ein rasch eingedämmter Dachstuhlbrand an der Ecke Leerer Landstraße/Lüchtenburger Weg, der ausgedehnte Schuppenbrand inmitten der Innenstadt sowie zwei Feuer in Mehrparteienhäusern, bei denen Menschen aus verrauchten Gebäuden in der Zingelstraße (Juli) und der Nürnburger Straße (Dezember) gerettet werden mussten. Anfang Juli brannte es zudem im laufenden Betrieb auf der Kardiologie-Station des Krankenhauses, durch das umsichtige Handeln des Klinikpersonals und die hervorragende Zusammenarbeit aller Rettungskräfte kam hierbei kein Mensch zu Schaden. Ebenfalls besonders hatten wohl viele Anwesende noch das intensive Feuer in der nur wenige Monate zuvor neu eröffneten Markthalle im September vor Augen. Aber auch einige fordernde Hilfeleistungseinsätze wurden im abgelaufenen Jahr abgearbeitet und damit Menschen wie auch Tieren in Not geholfen. Darüber hinaus unterstützte die Auricher Wehr diverse Male mit Fahrzeugen und Kräften in umliegenden Gemeinden.

Kinderfeuerwehrwartin Hilke Harms, Jugendfeuerwehrwart Malte Scherbening und Norbert Eilers von der Ehrenabteilung schilderten in ihren Jahresberichten die vielseitigen Aktivitäten der jüngsten bis hin zu den ältesten Mitgliedern der Feuerwehr Aurich. Menno Tosch berichtete von diversen Terminen, die im Rahmen der Brandschutzerziehung für Kindergarten- und Schulkinder angeboten worden sind. Anschließend konnte Bürgermeister Horst Feddermann die amtierende Wehrführung um Ortsbrandmeister Bernd Saathoff und Stellvertreter Heiko Klaaßen nach der eindeutigen Wiederwahl im Oktober vergangenen Jahres für weitere sechs Jahre in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen und sie damit in ihren Ämtern bestätigen.

Im Rahmen der Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen wurden zunächst Björn Kröger, Julian Meyer und Leon Ott zu Feuerwehrmännern ernannt. Stefan Arnold, Jan Oldziejewski, Paul Rinne und Leon Wagenschütz sind zum Oberfeuerwehrmann, Franziska Bruns, Hilke Harms und Nadine Menssen zur Ersten Hauptfeuerwehrfrau befördert worden. Die Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr konnte Dirk Freitag verliehen werden, als kleine Überraschung des Abends wurde Christian Balbach für sein schon viele Jahre andauerndes Engagement als Kreisausbilder sowie Beauftragter für den Atemschutz auf Stadt- und Kreisebene mit der Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Silber ausgezeichnet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell