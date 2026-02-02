PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fehlalarm am Morgen

Aurich (ots)

Die Auslösung einer Brandmeldeanlage hat in den Sonntagmorgenstunden für einen Einsatz der Feuerwehr Aurich gesorgt. Gegen 08:15 Uhr lief der Alarm eines Sonderpostenmarktes an der Raiffeisenstraße bei der Leitstelle in Wittmund auf. Kurz darauf anrückende Feuerwehrkräfte konnten vor Ort aber zunächst keinen Ursprungsort der Auslösung finden, bis sie schließlich auf einen aktivierten Rauchmelder im Bereich einer in dem Gebäude ansässigen Bäckerei aufmerksam wurden. Zu einem Feuer war es dort aber nicht gekommen, weshalb die Einsatzstelle schon kurz darauf wieder verlassen werden konnte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

