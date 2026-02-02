FW-AUR: Fehlalarm am Morgen
Aurich (ots)
Die Auslösung einer Brandmeldeanlage hat in den Sonntagmorgenstunden für einen Einsatz der Feuerwehr Aurich gesorgt. Gegen 08:15 Uhr lief der Alarm eines Sonderpostenmarktes an der Raiffeisenstraße bei der Leitstelle in Wittmund auf. Kurz darauf anrückende Feuerwehrkräfte konnten vor Ort aber zunächst keinen Ursprungsort der Auslösung finden, bis sie schließlich auf einen aktivierten Rauchmelder im Bereich einer in dem Gebäude ansässigen Bäckerei aufmerksam wurden. Zu einem Feuer war es dort aber nicht gekommen, weshalb die Einsatzstelle schon kurz darauf wieder verlassen werden konnte.
