PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leichtverletzt bei Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (12.01.2026, 14:30 Uhr) kam es zu einem Auffahrunfall in der Mannheimer Straße. Eine 38-jährige Autofahrerin bremste auf der Mannheimer Straße Richtung Oggersheim, um einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt zu gewähren. Ein hinter ihr fahrende 51-jähriger Autofahrer fuhr auf ihr Fahrzeug auf, wobei sich die 38-Jährige leicht verletzte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen zählen - wer seine Geschwindigkeit den Verkehrs- und Sichtverhältnissen anpasst und ausreichend Abstand hält, trägt entscheidend zur Unfallvermeidung bei und schützt somit nicht nur sich, sondern auch andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 15:11

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Montag (12.01.2026), gegen 15 Uhr, kollidierten zwei Autos an der Kreuzung Franz-von-Sickingen-Straße und Adam-Stegerwald-Straße. Eine 39-jährige Fahrerin, die auf der Franz-von-Sickingen-Straße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs war, bog nach links in die Adam-Stegerwald-Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 36-jährigen Autofahrerin, welche die ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:10

    POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 12.01.2026, stahlen bislang unbekannte Täter in einem oggersheimer Supermarkt in der Comeniusstraße, gegen 11 Uhr einen schwarzen Ledergeldbeutel einer 70-Jährigen Frau aus ihrer Einkaufstasche. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Bitte beachten Sie folgende ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:51

    POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag (11.01.2026) zwischen 16:40 und 21 Uhr, stahlen bislang Unbekannte in der Pommernstraße (Nähe der Ernst-Reuter-Realschule plus) einen weißen Motorroller. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Lina Werner Telefon: 0621 963-20022 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren