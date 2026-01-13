Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leichtverletzt bei Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (12.01.2026, 14:30 Uhr) kam es zu einem Auffahrunfall in der Mannheimer Straße. Eine 38-jährige Autofahrerin bremste auf der Mannheimer Straße Richtung Oggersheim, um einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt zu gewähren. Ein hinter ihr fahrende 51-jähriger Autofahrer fuhr auf ihr Fahrzeug auf, wobei sich die 38-Jährige leicht verletzte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen zählen - wer seine Geschwindigkeit den Verkehrs- und Sichtverhältnissen anpasst und ausreichend Abstand hält, trägt entscheidend zur Unfallvermeidung bei und schützt somit nicht nur sich, sondern auch andere.

