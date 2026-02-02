PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuerwehr hilft ausgesperrter Mutter

Aurich-Brockzetel (ots)

Im Auricher Ortsteil Brockzetel hat sich am Sonntagnachmittag eine Frau versehentlich aus ihrem Wohnhaus ausgesperrt, wodurch ihr einjähriges Kind alleine in den Räumlichkeiten zurückblieb. Hilflos wählte sie den Notruf. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Brockzetel waren wenige Minuten später ausgerückt und machten nach kurzer Inaugenscheinnahme der Begebenheiten eine Terassentür ausfindig, die sich mit gezielten Handgriffen schadfrei öffnen ließ. Mutter und Kind konnten somit schon nach kurzer Zeit wieder zusammengebracht werden, beide waren wohlauf.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:00

    FW-AUR: Fehlalarm am Morgen

    Aurich (ots) - Die Auslösung einer Brandmeldeanlage hat in den Sonntagmorgenstunden für einen Einsatz der Feuerwehr Aurich gesorgt. Gegen 08:15 Uhr lief der Alarm eines Sonderpostenmarktes an der Raiffeisenstraße bei der Leitstelle in Wittmund auf. Kurz darauf anrückende Feuerwehrkräfte konnten vor Ort aber zunächst keinen Ursprungsort der Auslösung finden, bis sie schließlich auf einen aktivierten Rauchmelder im Bereich einer in dem Gebäude ansässigen Bäckerei ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 19:00

    FW-AUR: Angenommene Gefahrensituationen aufgeklärt

    Aurich (ots) - Zu gleich zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Aurich am Freitag alarmiert worden. Gegen Mittag war die Unterstützung der ausgerückten Kräfte zunächst bei einer Türöffnung in der Enno-Hektor-Straße gefordert. Nachbarn hatten sich um eine bereits ältere Bewohnerin gesorgt, weshalb der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden. Unter Zuhilfenahme entsprechenden Werkzeugs gelang es den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren