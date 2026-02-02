FW-AUR: Feuerwehr hilft ausgesperrter Mutter
Aurich-Brockzetel (ots)
Im Auricher Ortsteil Brockzetel hat sich am Sonntagnachmittag eine Frau versehentlich aus ihrem Wohnhaus ausgesperrt, wodurch ihr einjähriges Kind alleine in den Räumlichkeiten zurückblieb. Hilflos wählte sie den Notruf. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Brockzetel waren wenige Minuten später ausgerückt und machten nach kurzer Inaugenscheinnahme der Begebenheiten eine Terassentür ausfindig, die sich mit gezielten Handgriffen schadfrei öffnen ließ. Mutter und Kind konnten somit schon nach kurzer Zeit wieder zusammengebracht werden, beide waren wohlauf.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell