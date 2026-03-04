Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Verkehrskontrolle mit Alkoholgeruch

Am Dienstagabend wurde ein 34-jähriger Autofahrer im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Friedrichshafen angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei ihm deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet, muss er nun mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Punkteeintrag in Flensburg und gegebenenfalls einer Nachschulung rechnen.

Friedrichshafen

Diebstahl eines E-Scooters

Ein 18-jähriger Mann erstattete Anzeige wegen des Diebstahls seines E-Scooters. Der junge Mann stellte seinen E-Scooter am vergangenen Donnerstag am Bahnhofsplatz neben dem Parkhaus Seehotel ab und sicherte ihn eigenen Angaben zufolge mit einem Schloss. Als er am gestrigen Dienstag zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Das Schloss wurde jedoch unversehrt am Fahrradständer zurückgelassen. Es gibt derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.

Bermatingen

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad auf der K7782 bei Ahausen

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr auf der K7782 zwischen Ahausen und Ittendorf zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 44-jährige Pkw-Lenkerin reduzierte ihre Geschwindigkeit und setzte den linken Blinker, um in einen Feldweg abzubiegen. Ein 51-jähriger Motorradfahrer versuchte, den Pkw zu überholen, übersah jedoch das Abbiegemanöver des Fahrzeugs. Der Motorradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und stürzte. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Die Strecke wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Überlingen

Sachbeschädigung an der Evangelischen Auferstehungskirche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter die Fahrstuhltür der Evangelischen Auferstehungskirche mit blauen und lilafarbenen Lackstiften. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07551/8040 zu melden.

