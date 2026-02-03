POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-Jährigen
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 05.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6190613
Der am 03.01.2026 als vermisst gemeldete 42-Jährige wurde am vergangenen Sonntag (01.02.2026) tot aufgefunden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
