POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 05.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6190613

Der am 03.01.2026 als vermisst gemeldete 42-Jährige wurde am vergangenen Sonntag (01.02.2026) tot aufgefunden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

