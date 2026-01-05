PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Seit Samstag, 03.01.2026, wird ein in Frankenthal wohnender 42-Jähriger vermisst. Dieser wurde am Vorabend, gegen 23:30 Uhr zuletzt gesehen. Seitdem ist sein genauer Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt jedoch Hinweise, dass er sich am Rheinufer in Ludwigshafen aufgehalten haben könnte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 42-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 42-Jährigen:

   - Dunkle längere Haare, meist zum Zopf gebunden
   - Ausgeprägte Zornesfalte
   - Dunkle Augen
   - Rötlich-brauner Vollbart
   - Normale Statur
   - Tattoo am linken Oberarm, Motiv unbekannt
   - Getragene Kleidung unbekannt

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/u1HmyBh

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

