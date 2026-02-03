PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wäschebrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (02.02.2026), gegen 21:40 Uhr, meldeten Anwohner Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung brennenden Wäschestücke auffinden und löschen, bevor das Feuer auf die Wohnung übergriff. Nach Angaben der Bewohner sei ein Heizradiator auf die Kleidungsstücke gefallen, woraufhin diese unmittelbar Feuer fingen. Die drei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten sie keine Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 12:17

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (02.02.2026), zwischen 10:00 und 10:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Leuschnerstraße (zwischen Bürgerstraße und Falkenstraße) abgestellten, grauen Hyundai i10. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:16

    POL-PPRP: Körperverletzung an Kreuzung - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (02.02.2026), gegen 8:40 Uhr, war ein 48-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße in Richtung Yorkstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Rottstraße musste er verkehrsbedingt anhalten, als der Fahrer eines hinter ihm haltenden weißen Opels ausstieg und gegen seine Scheibe schlug. Als der 48-Jährige die Scheibe runterließ, schlug der Mann ihm ins Gesicht. Daraufhin stieg der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:13

    POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Dienstag (03.02.2026) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem städtischen Gelände in der Turmstraße und entwendeten Werkzeuge aus mehreren dort abgestellten Fahrzeugen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren