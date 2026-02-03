Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wäschebrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (02.02.2026), gegen 21:40 Uhr, meldeten Anwohner Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung brennenden Wäschestücke auffinden und löschen, bevor das Feuer auf die Wohnung übergriff. Nach Angaben der Bewohner sei ein Heizradiator auf die Kleidungsstücke gefallen, woraufhin diese unmittelbar Feuer fingen. Die drei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten sie keine Verletzungen.

