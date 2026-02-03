Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (02.02.2026), zwischen 10:00 und 10:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Leuschnerstraße (zwischen Bürgerstraße und Falkenstraße) abgestellten, grauen Hyundai i10. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell