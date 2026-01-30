PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Stark alkoholisierter Fahrzeugführer kontrolliert

Nackenheim (ots)

Am 29.01.2026 gegen 22.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen sehr auffälligen weißen Transporter in der Ortslage Nackenheim. Der Anrufer fuhr hinter dem Fahrzeug und konnte sehen, wie dieses auf einem Parkplatz abgestellt wurde. Anschließend habe sich der 28-jährige Fahrzeugführer kaum noch auf den Beinen halten können und sei von dem Fahrzeug weggegangen.

Der Anrufer verlor den Fahrzeugführer kurzzeitig aus den Augen, konnte aber eine sehr genaue Personenbeschreibung nennen. Diese führte dazu, dass kurz darauf der Fahrzeugführer durch die Polizei in einem Restaurant unweit des geparkten Fahrzeuges angetroffen werden konnte. Er wurde daraufhin kontrolliert. Hierbei wurden neben einem massiven Atemalkoholgeruch diverse körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille.

Der Fahrzeugführer wurde daraufhin auf die Dienststelle mitgenommen. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Da das Fahrzeug bereits zuvor auffällig langsam durch Nackenheim gefahren ist und von mehreren Verkehrsteilnehmern überholt wurde, bittet die Oppenheimer Polizei darum, dass sich weitere Zeugen des Vorfalls melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 - 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

