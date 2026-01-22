Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrgast nach dem Aussteigen überrollt

Nackenheim (ots)

Am 22.02.2026 gegen 01.30 Uhr kam es in Nackenheim zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person von einem Fahrzeug im Bereich der Beine zweifach überrollt wurde.

Ein 36-jähriger Fahrer eines Fahrdienstleisters setzte seinen 20-jährigen Fahrgast ab. Nach dem Aussteigen wollte der Fahrgast an der Fahrerseite des Fahrzeuges, vor dem Fahrzeug vorbei laufen. Verdeckt von der A-Säule wurde er von dem Fahrer übersehen. Dieser fuhr an, bevor der Fußgänger an dem Fahrzeug vorbei laufen konnte und überrollte den rechten Fuß des Fahrgasts. Der Fahrgast fiel daraufhin zu Boden und wurde vom Fahrzeug einmal im Bereich des rechten Beines überrollt. Da der Fahrzeugführer fälschlicherweise dachte, er würde noch auf dem Bein der Person stehen, setzt er das Fahrzeug zurück und fuhr erneut über das Bein des Fahrgastes.

Der verletzte Fahrgast wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Fraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

