Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mainz - Rheinhessen: Entwarnung nach Berichten über weißen Transporter in Rheinhessen

Oppenheim (ots)

In der vergangenen Woche kam es in Rheinhessen, konkret in der VG Rhein-Selz zu insgesamt fünf gemeldeten Vorfällen, die in der Bevölkerung und in sozialen Netzwerken für erhebliche Beunruhigung gesorgt haben. Kinder berichteten vermeintlich unabhängig voneinander von einem weißen Transporter, dessen Fahrer sie auf Deutsch angesprochen und versucht habe, ihnen ein Kuscheltier zu übergeben.

Die Polizeiinspektion Oppenheim hat in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachkommissariat im Polizeipräsidium Mainz die Hinweise sehr ernst genommen und umgehend intensive Ermittlungen eingeleitet. Im Zuge dieser Maßnahmen konnten sowohl das beschriebene Fahrzeug als auch der dazugehörige Fahrer identifiziert und einer umfassenden Kontrolle und Überprüfung unterzogen werden.

Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass diese Person ihrer regulären Arbeit nachgeht. Im Rahmen der Überprüfung konnten keine Hinweise auf eine strafbare Handlung oder eine Gefährdungssituation erlangt werden. Ein Überprüfung beim Arbeitgeber untermauerte diese Erkenntnisse.

Die spezifischen Schilderungen der Kinder ließen sich im Rahmen der Ermittlungen nicht weiter verifizieren oder objektiv belegen. Vielmehr wird derzeit von einer Verselbstständigung der Informationsweitergabe ausgegangen.

Die Polizei dankt den Eltern dennoch für ihre Wachsamkeit, mahnt jedoch zur Besonnenheit.

"Wir bitten darum, von weiteren Spekulationen in den sozialen Medien oder Messenger-Gruppen abzusehen. Die Verbreitung ungeprüfter Warnmeldungen führt oft zu einer unnötigen Angstspirale, die die tatsächliche Sicherheitslage nicht widerspiegelt. Gehen Sie mit ihren Kindern offen und sachlich in Gespräche und geben ihnen Selbstsicherheit und Verhaltenstipps, ohne Ängste zu schüren."

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, wenden Sie sich bitte immer direkt an Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie im Notfall die 110, bevor Sie ihre Erkenntnisse in Chatgruppen teilen und warten die Einschätzung der Polizei ab.

