Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Derzeit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 36-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Polizeistreife am späten Mittwochabend in Meckenbeuren kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, verbüßt der Mann aktuell eine Fahrerlaubnissperre, was ihn aber nicht davon abhielt, trotzdem seinen Wagen im Straßenverkehr zu bewegen. Der 36-Jährige musste sein Fahrzeug stehenlassen und gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Meckenbeuren

Ernüchternde Bilanz nach Verkehrskontrollen

Ein Kavaliersdelikt scheint offenbar für viele Verkehrsteilnehmende zwischenzeitlich die Benutzung von Mobiltelefonen am Steuer zu sein. Ganze 32 derartige Verstöße stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 und 17 Uhr in der Hauptstraße in Meckenbeuren fest. Den Fahrerinnen und Fahrern scheint das Risiko, das von der Ablenkung durch den Fokus auf das Telefonat oder den Text ausgeht, oftmals gar nicht bewusst. Dabei bringen sie mitunter nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende durch ihr fahrlässiges Verhalten und ihre mangelnde Aufmerksamkeit im Straßenverkehr in Gefahr. Auf alle Betroffenen kommt nun jeweils ein Bußgeld von 100 Euro zuzüglich Gebühren sowie ein Punkt in Flensburg zu. Die Polizei wird aufgrund der offensichtlichen Notwendigkeit auch weiterhin schwerpunktmäßig die verbotene Benutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr überwachen und konsequent sanktionieren. Zudem wurden im Rahmen der Kontrolle acht Autofahrende festgestellt und gebührenpflichtig verwarnt, die unterwegs waren, ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt zu haben. Außerdem war an zwei Fahrzeugen aufgrund baulicher Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen.

Kressbronn

Pkw vom Beifahrersitz aus gesteuert - Unfall

Dass es keine gute Idee ist, ein Fahrzeug vom Beifahrersitz aus zu betreiben, musste eine 84-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochvormittag schmerzlich erfahren. Da ihr Pkw hinter der Festhalle im Untermühleweg auf der Fahrerseite eingeparkt war, stieg die Frau kurz vor 11 Uhr über die Beifahrerseite ein und versuchte, vom Beifahrersitz aus die Pedale zu bedienen, um so auszuparken. Hierbei blieb sie eigenen Angaben zufolge mit dem Fuß am Gaspedal hängen, fuhr rückwärts gegen einen geparkten Wagen, beschleunigte dann nach vorne und prallte gegen ein weiteres abgestelltes Fahrzeug. Dessen Fahrer, der neben dem Pkw stand, musste sich durch einen Sprung zur Seite über eine kleine Mauer in Sicherheit bringen. Da er dabei stürzte, wurde der Mann leicht verletzt, ebenso die 84-Jährige durch die Kollisionen. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Gesamthöhe derzeit nicht bekannt ist. Gegen die Seniorin wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich ermittelt.

Friedrichshafen/Überlingen

E-Scooter-Lenker ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Schnell vergessen wird, dass bei Kraftfahrzeugen mit Versicherungskennzeichen zum 01.03. ein neues Versicherungsjahr beginnt und somit auch ein neues kleines Kennzeichen erforderlich wird. Waren im letzten Jahr die Versicherungstafeln noch grün, müssen in diesem Jahr neue in Schwarz angebracht werden. Dies gilt auch für Elektrokleinstfahrzeuge, umgangssprachlich E-Scooter. Mindestens vier Verantwortliche haben Polizeistreifen am Dienstag und Mittwoch in Friedrichshafen und Überlingen kontrolliert, die an ihren E-Scootern noch die abgelaufenen grünen Versicherungstafeln und in einem Fall gar kein Kennzeichen angebracht hatten. Alle Beteiligten durften ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen, auf sie kommt nun jeweils eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Uhldingen-Mühlhofen

Dreister Handydiebstahl

Äußerst dreist reagierte ein bislang unbekannter Pedelec-Lenker am Mittwochvormittag an der Engstelle des Fahrradwegs entlang des Schlosses Maurach. Nachdem eine 75-jährige Fahrradfahrerin den Weg gegen 9.45 Uhr fußläufig passierte und beabsichtigte, von dem Unbekannten ein Video zu fertigen, da er dort nicht wie empfohlen abstieg, schnappte sich der Radler im Vorbeifahren das Handy der 75-Jährigen aus deren Hand und fuhr damit in Richtung Nußdorf von dannen. Er wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben und trug zur Tatzeit eine neongelbe und blaue Winterjacke, eine Fahrradbrille und einen Helm. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Mobiltelefons.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell