PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Meersburg

Sachbeschädigung an Herrentoilette am Fährhafen Meersburg

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Herrentoilette am Fährhafen Meersburg randaliert. Unter anderem zerstörten sie einen Spiegel und traten gegen Türen. Ein Zeuge konnte das Duo, das 16 bis 17 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein soll, beobachten. Trotz einer Fahndung konnte die Polizei die beiden Jugendlichen nicht mehr antreffen. Die Ermittler des Polizeirevier Überlingen bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Jugendlichen geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Bodenseecenter-Parkplatz

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ist auf dem Parkplatz des Bodenseecenters ein geparkter BMW durch ein rückwärts ausparkendes Fahrzeug beschädigt worden, wodurch 500 Euro Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher fuhr in der Folge weg, ohne anzuhalten. Ein Zeuge konnte den Zusammenstoß beobachten und das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Polizei zieht mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei im Stadtgebiet mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. In der Friedrichstraße ist den Beamten gegen 21 Uhr ein Mann auf einem E-Scooter durch deutliche Ausfallerscheinungen aufgefallen. Einen Vortest konnte er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht durchführen. Kurz nach 22 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 55-jährigen Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille. Der 55-Jährige musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Außerdem stellten die Beamten zwei stark alkoholisierte Radfahrer fest: ein 40-Jähriger hatte kurz nach 21 Uhr rund 3,5 Promille, ein 42-Jähriger verweigerte bei der Kontrolle kurz nach 1 Uhr den Atemalkoholtest. Alle vier Fahrzeuglenker wurden zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass alkoholisiertes Fahren erhebliche Gefahren birgt, da Reaktionsfähigkeit und Urteilsvermögen stark eingeschränkt sind und das Risiko von Unfällen für alle Verkehrsteilnehmer deutlich steigt.

