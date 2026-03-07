PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Pkw erfasst Fußgänger

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr übersah ein 72-jähriger Fahrer eines Audi Q3 in der St.-Longinus-Straße einen 86-jährigen Fußgänger am Zebrastreifen. Der Fahrer des Q3 kam aus Richtung Wolfegg und streife mit seinem Fahrzeug den Fußgänger, als dieser von rechts kommend die Fahrbahn am Zebrastreifen überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger auf die Fahrbahn und kam im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus. Wie schwer der Fußgänger verletzt wurde ist bislang unbekannt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Schaden.

Bad Wurzach / Arnach

Dreister Diebstahl eines Bankautomaten scheitert

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:51 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter auf dreiste Art und Weise einen Bankautomaten in der St.-Ulrich-Straße zu stehlen. Die Täter befestigten einen Spanngurt um den Bankautomaten und hängten diesen an einen VW Golf an. Anschließend gaben sie Gas, zogen den Bankautomaten aus der Bank und schleiften ihn über die Straße in ein nahegelegenes Waldstück. Die zeitnah eintreffenden Streifenwagen konnten Schleifspuren auf der Fahrbahn feststellen und im weiteren Verlauf den Golf mit dem Bankautomaten auffinden. Beim Herannahen des Streifenwagens flüchteten die Täter in den Wald und konnten trotz intensiver Fahndung mit einem Hubschrauber und Suchhunden nicht mehr aufgefunden werden. Den Golf und den ungeöffneten Bankautomaten ließen sie zurück. Im späteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Golf sowie das angebrachte Kennzeichen vor Kurzem als gestohlen gemeldet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht Bargeld zu entwenden. Über den entstandenen Sachschaden konnte bislang keine Aussage gemacht werden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

