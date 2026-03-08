Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Heiligenberg

Frontaler Crash führt zu Sachschaden

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstag gegen 12.10 Uhr der Fahrer eines Subaru Forester die Salemer Straße befahrend auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW, was zu einem Gesamtschaden von circa 9.000 Euro führte. Wie die Beamten des Polizeireviers Überlingen bislang in Erfahrung bringen konnten, befuhr der 56-jährige Lenker des Subaru die Salemer Straße in Richtung Echbeck, als er in einer Rechtskurve aus ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr kam. Dort knallte er frontal in den entgegenkommenden BMW. Während dabei an dem Subaru lediglich ein Schaden von circa 3.000 Euro entstand, wurde der BMW derart verbeult, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden an dem BMW wird bislang auf circa 6.000 Euro geschätzt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu dem Subaru-Lenker eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell