Ravensburg

Radfahrer nach Unfall verletzt

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 65-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der K 7975 bei Hagenbach. Die 57-jährige Lenkerin eines Porsche wollte gegen 16.30 Uhr vom Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Bernhofen kommend in die K 7975 einbiegen und übersah dabei den von rechts auf dem Radschutzstreifen herannahenden und vorfahrtsberechtigten Radler. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, um nicht mit dem Pkw zu kollidieren, und stürzte dabei. Zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Ravensburg

Nach Randale in Fachklinik gebracht

Mit der Aufnahme in einer Fachklinik endete der Sonntagmorgen für einen 19-Jährigen. Zeugen hatten gegen 8 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem der Heranwachsende in der Südstadt mit Steinen geworfen und angeblich auch mit einer Holzlatte auf geparkte Autos eingeschlagen haben soll. Auch den Beamten gegenüber zeigte sich der junge Mann psychisch auffällig und alkoholisiert. Er wurde daher in Gewahrsam genommen und in das Krankenhaus gebracht. Bis dato wurden keine durch den 19-Jährigen verursachten Schäden festgestellt.

Kißlegg

Unfallflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in der Schlossstraße einen geparkten Pkw touchiert und anschließend Unfallflucht begangen. Durch die Eindellung am hinteren rechten Radkasten entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Waldburg

Photovoltaik-Speicher gestohlen

Drei Akkuspeicher einer Photovoltaik-Anlage haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neuwaldburg gestohlen. Die Akkus waren auf einer Grünfläche vor einem Wohnhaus aufgestellt, die Verbindungskabel zur PV-Anlage wurden mittels unbekannten Werkzeugs gekappt. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 3.200 Euro. Der Polizeiposten Vogt ermittelt zu dem Diebstahl und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

Leutkirch

Alkoholisiert hinterm Steuer - Polizei stellt Schlagring und Wurfmesser sicher

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 48 Jahre alter Autofahrer, den eine Streife des Polizeireviers Leutkirch am Sonntag kurz nach 21 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden die Polizisten in der Umhängetasche des 48-Jährigen einen Schlagring sowie ein Wurfmesser. Die Beamten beschlagnahmten die verbotenen Gegenstände und zeigten den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft an. Zudem kommen auf den 48-Jährigen ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Seine Fahrt durfte er selbstverständlich nicht fortsetzen.

