PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Unnötiger Vandalismus an 4 Autos führt zu hohem Sachschaden

Unbekannte Unholde beschädigen am Sonntag im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 03.00 Uhr nahezu alle am Bahnhof Sigmaringen geparkten Fahrzeuge und verursachten dabei einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Dabei wurden 4 von 5 Autos, die auf dem Parkplatz angrenzend an den Omnibusbahnhof, geparkt waren beschädigt, indem an den Pkws die Seitenspiegel abgetreten wurden, die Scheiben mittels Steine eingeworfen, teilweise Kennzeichen sowie Scheibenwischer und Schalthebel abgerissen wurden. Eines der Fahrzeuge wurde zudem geöffnet und durchwühlt. Ob daraus auch etwas gestohlen wurde, konnten die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen bislang nicht ermitteln. Bislang ist nicht bekannt, ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt hat. Mit der durchgeführten Spurensicherung dürften sich jedoch erste Tathinweise ergeben. Da eine nahegelegene Gaststätte an dem Abend gut besucht war, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von der Bevölkerung. Zeugen zu den Taten werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 104-0 zu melden. Anzumerken ist, dass gegen 02.40 Uhr Jugendliche gemeldet wurden, welche vom Mühlbergtunnel aus Steine und vermutlich auch Äste auf die darunter liegende Mühlbergstraße warfen. Ein Schaden oder gar ein Verkehrsunfall ist daraus jedoch nicht entstanden. Ob diese bislang ebenfalls unbekannten Jugendlichen mit den beschädigten Fahrzeugen in Verbindung stehen, werden die ermittelnden Beamten noch prüfen. Außerdem wurde bekannt, dass gegen 02.30 Uhr in der Mühlstraße in Sigmaringen ein Wohnzimmerfenster mit Steinen eingeschlagen wurde. Auch hier gehen die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen von einem Tatzusammenhang aus.

