Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verdächtige Substanz in Briefumschlag sorgt für Einsatz

Ravensburg (ots)

Eine zunächst als verdächtig eingestufte Substanz in einem Briefumschlag hat am Montag in der Gartenstraße für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei gesorgt. Am Vormittag war die Polizei von dem Brief in Kenntnis gesetzt worden, der in einem von der Bundeswehr genutzten Büroraum aufgetaucht war. Da der Inhalt nicht identifiziert und daher eine Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Büro gesperrt und weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzugezogen. Durch die Experten des LKA wurde der Inhalt am frühen Nachmittag untersucht und als harmlos eingestuft. Gegen 15 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen aufgehoben werden.

