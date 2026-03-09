PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verdächtige Substanz in Briefumschlag sorgt für Einsatz

Ravensburg (ots)

Eine zunächst als verdächtig eingestufte Substanz in einem Briefumschlag hat am Montag in der Gartenstraße für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei gesorgt. Am Vormittag war die Polizei von dem Brief in Kenntnis gesetzt worden, der in einem von der Bundeswehr genutzten Büroraum aufgetaucht war. Da der Inhalt nicht identifiziert und daher eine Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Büro gesperrt und weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzugezogen. Durch die Experten des LKA wurde der Inhalt am frühen Nachmittag untersucht und als harmlos eingestuft. Gegen 15 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Stetten a.k.M. Vorfahrt missachtet - Unfallverursacher alkoholisiert Zwei leicht verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung der Hardtstraße mit der L 218 gefordert. Ein 38-jähriger Skoda-Lenker missachtete beim Einfahren in die Kreuzung die Vorfahrt einer 24-jährigen Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurden sowohl die 24-Jährige als auch ein sechs ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodensee

    Landkreis Bodensee (ots) - Salem Bushaltestelle beschädigt Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter die Verglasung einer Bushaltestelle an der L 205 auf Höhe der Haltestelle "Salem-Abzweig Wespach" beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zum ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Radfahrer nach Unfall verletzt Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 65-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der K 7975 bei Hagenbach. Die 57-jährige Lenkerin eines Porsche wollte gegen 16.30 Uhr vom Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Bernhofen kommend in die K 7975 einbiegen und übersah dabei den von rechts auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren