Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a.k.M.

Vorfahrt missachtet - Unfallverursacher alkoholisiert

Zwei leicht verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung der Hardtstraße mit der L 218 gefordert. Ein 38-jähriger Skoda-Lenker missachtete beim Einfahren in die Kreuzung die Vorfahrt einer 24-jährigen Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurden sowohl die 24-Jährige als auch ein sechs Jahre altes Kind im Fahrzeug des Unfallverursachers leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe sowie seinen Führerschein an die Beamten abgeben. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Stetten a.k.M.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 21-jähriger KTM-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Sonntag gegen 15.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der L 197 zwischen Thiergarten und Stetten a.k.M. abgekommen ist. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen zur Unfallaufnahme eintraf, befand sich der 21-Jährige bereits im Rettungswagen - von seinem Motorrad fehlte jedoch jede Spur. Die Beamten fanden das Zweirad wenig später mit korrespondierenden Unfallschäden, in Höhe von rund 1.000 Euro, in einem Waldstück. An der KTM war der Hinterreifen komplett abgefahren, was der mutmaßliche Grund für das Beseitigen des Zweirads von der Unfallstelle gewesen sein dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Den 21-Jährigen sowie den Halter des Motorrads erwartet nun jeweils eine Anzeige bei der Bußgeldstelle.

Bad Saulgau

Mann wird Opfer von Erpressung

Opfer der sogenannten "Sextortion"-Masche ist am Sonntag ein 31-Jähriger geworden. Über eine Partnerbörse im Internet nahm der Mann Kontakt zu einer Frau auf, die ihn zu einem Videoanruf überredete. In dessen Verlauf entblößte sich der 31-Jährige. Kurz darauf brach der Anruf ab, und der Mann wurde zur Zahlung von mehreren tausend Euro aufgefordert. Die bislang unbekannten Täter drohten andernfalls mit der Veröffentlichung der Aufnahmen. Da die Unbekannten auch nach der Zahlung eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags weiterhin Geld forderten, erstattete der 31-Jährige Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und warnt weiterhin eindringlich vor dieser bekannten Erpressungs-Masche. Informationen zum Thema "Sextortion" finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Bad Saulgau

Autofahrer prallt mit knapp zwei Promille in Verkehrszeichen

Knapp zwei Promille hatte ein 26-Jähriger intus, der am frühen Sonntagmorgen mit seinem Ford im Kreisverkehr auf der B 32 gegen ein Verkehrszeichen geprallt ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der 26-Jährige den Kreisverkehr an der Ausfahrt Richtung Renhardsweiler verlassen. Mutmaßlich alkoholbedingt gelang ihm dies nicht, woraufhin er mit dem Verkehrszeichen kollidierte. Obwohl bei dem Ford dadurch die Ölwanne aufgerissen wurde, versuchte der Mann weiterzufahren. Weit kam er jedoch nicht, bis der Wagen liegenblieb. Eine Polizeistreife, die wegen der mehrere hundert Meter langen Ölspur alarmiert worden war, traf den 26-Jährigen zwischen dem Kreisel und Steinbronnen am Steuer seines Fahrzeugs an. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Auf den 26-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr beseitigte die Ölspur umgehend.

