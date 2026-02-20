PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

57627 Hachenburg (ots)

Am 20.02.2026 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Markt, Hachenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein blauer Mini Cooper durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

