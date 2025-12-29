Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren

B70 - Verkehrsunfall auf der B70 bei Tinnen - eine leichtverletzte Person

Haren / B70 (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr auf der B70 bei Tinnen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach ersten Ermittlungen wollte ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Insignia von der Tinner Hauptstraße nach links auf die B70 in Richtung Meppen abbiegen. Dabei übersah er eine 38-jährige Frau, die mit ihrem Skoda Octavia die B70 in Richtung Lathen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

