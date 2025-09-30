PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Verkehrsunfall - ein leicht verletztes Kind

Limburgerhof (ots)

Am Montagnachmittag (29.09.2025) gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Feuerbachstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind mit seinem Fahrrad. Beim Abbiegen von der Speyerer Straße übersah der 49-jährige Autofahrer die 10-jährige auf ihrem Fahrrad. In Folge des Zusammenstoßes fiel das Mädchen zu Boden und klagte über Schmerzen am Bein. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

