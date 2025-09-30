POL-PDLU: Verkehrsunfall - ein leicht verletztes Kind
Limburgerhof (ots)
Am Montagnachmittag (29.09.2025) gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Feuerbachstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind mit seinem Fahrrad. Beim Abbiegen von der Speyerer Straße übersah der 49-jährige Autofahrer die 10-jährige auf ihrem Fahrrad. In Folge des Zusammenstoßes fiel das Mädchen zu Boden und klagte über Schmerzen am Bein. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.
