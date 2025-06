Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach mehreren Raub- und Diebstahldelikten in Untersuchungshaft

Mainz (ots)

Ein 23-jähriger Mann, der zuvor mehrere Raub- und Diebstahldelikte begangen Hatte, sorgte am Dienstagnachmittag, 18.06.2025, gegen 16 Uhr für Aufsehen in der Mainzer Innenstadt. Aufmerksame Zeugen konnten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann zuvor in einem Geschäft am Markt mehrere Gegenstände, unter anderem Taschen, gestohlen. Passanten wurden auf den fliehenden Täter aufmerksam, folgten und stellten ihn. In diesem Zuge schlug der 23-Jährige einem Mann gezielt ins Gesicht. Als Einsatzkräfte der Polizei den Mann durchsuchten, stießen sie auf weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Am Mittwoch, 18.06.2025, wurde richterlich Untersuchungshaft angeordnet und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

