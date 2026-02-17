PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Karnevalsumzug der GK Heiterkeit Montabaur

Montabaur (ots)

Dem nasskalten Wetter zum Trotz versammelte sich entlang der Aufzugstrecke eine Vielzahl von Besuchern, um den diesjährigen Karnevalsumzug der GK Heiterkeit Montabaur mit 32 Zugnummern, davon ca. 1/3 Motivwagen zu feiern.

Der Aufzug stellte sich in der Bahnhofstraße auf, wo um 14:11 Uhr der Startschuss fiel. Der Zug folgte der Bahnhofstraße in die Wallstraße, die Wilhelm-Mangels-Straße, die Kolpingstraße und über die Kirchstraße auf den Großen Markt, wo er schließlich um 16:20 Uhr endete.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 17.02.2026 – 13:42

    POL-PDMT: Warnmeldung vor Telefonbetrügern

    Stockum-Püschen (ots) - Aktuell kommt es im Bereich der VG Westerburg in den Ortschaften Stockum-Püschen, Rotenhain und Bellingen zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten. Unter der Legende eines Überfalls in der Nachbarschaft geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und fragen nach Wertgegenständen. Die Polizei Westerburg rät in solchen Fällen das Gespräch zügig zu beenden, auf die gestellten Fragen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:18

    POL-PDMT: Nastätten - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

    Nastätten (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 09:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer die Rheinstraße aus Richtung Ortsmitte Nastätten kommend in Fahrtrichtung Bogel. Als ein vor ihm fahrender 86-jähriger PKW-Fahrer abbremste, um in der Folge auf ein Grundstück abzubiegen, fuhr er diesem auf. Bei der Kollision wurden beide Unfallbeteiligte, sowie eine ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 22:00

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Nauort Rheinstraße

    Nauort (ots) - Am 16.02.2026 ereignete sich gegen 20:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Nauort, dortige Rheinstraße. Ein dunkler Nissan Micra befuhr die Rheinstraße in Richtung Schule und kollidierte mit einem dortigen Zaun, worauf der Fahrer von der Unfallstelle flüchtete. Am Zaun, sowie an der Fahrzeugfront ist erheblicher Schaden entstanden. Es konnten große Mengen an Fahrzeugteilen aufgefunden werden. Durch einen ...

    mehr
