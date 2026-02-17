Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Karnevalsumzug der GK Heiterkeit Montabaur

Montabaur (ots)

Dem nasskalten Wetter zum Trotz versammelte sich entlang der Aufzugstrecke eine Vielzahl von Besuchern, um den diesjährigen Karnevalsumzug der GK Heiterkeit Montabaur mit 32 Zugnummern, davon ca. 1/3 Motivwagen zu feiern.

Der Aufzug stellte sich in der Bahnhofstraße auf, wo um 14:11 Uhr der Startschuss fiel. Der Zug folgte der Bahnhofstraße in die Wallstraße, die Wilhelm-Mangels-Straße, die Kolpingstraße und über die Kirchstraße auf den Großen Markt, wo er schließlich um 16:20 Uhr endete.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

