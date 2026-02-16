PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Nauort Rheinstraße

Nauort (ots)

Am 16.02.2026 ereignete sich gegen 20:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Nauort, dortige Rheinstraße. Ein dunkler Nissan Micra befuhr die Rheinstraße in Richtung Schule und kollidierte mit einem dortigen Zaun, worauf der Fahrer von der Unfallstelle flüchtete. Am Zaun, sowie an der Fahrzeugfront ist erheblicher Schaden entstanden. Es konnten große Mengen an Fahrzeugteilen aufgefunden werden. Durch einen Unfallzeugen konnten Hinweise auf das Kennzeichen des flüchtigen PKW erlangt werden. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
Telefon: 02624-94020
Bengel, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

