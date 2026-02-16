PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Am Montag, den 16.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:05 Uhr und 11:20 Uhr auf der B255 zwischen Hellenhahn und Rehe zu einer Straßenverkehrsgefährdung infolge einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein schwarzer Opel Kombi die Strecke und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Hierdurch wurden entgegenkommende Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Die Polizei bittet insbesondere mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten oder zum Fahrzeug machen können, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
PHK Roth
Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 01:46

    POL-PDMT: Weisel - Verkehrsunfallflucht

    Weisel (ots) - Am 15.02.2026 gegen 19:45 Uhr wurden durch Polizeikräfte im Bereich der Einmündung der Landstraße 339 in die Landstraße 337 bei Weisel auf einer dortigen Verkehrsinsel zwei beschädigte Verkehrszeichen festgestellt. Ursächlich für die Beschädigungen dürfte ein Verkehrsunfall gewesen sein. Ein Verursacher des Schadens meldete sich bislang nicht. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfallverursacher ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 23:01

    POL-PDMT: Weisel - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

    Weisel (ots) - Am frühen Sonntagabend gegen 19:50 Uhr befuhr der 45-jährige PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Landstraße 339 aus Richtung Weisel kommend in Fahrtrichtung Kaub, als er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Schleudern kam. In der Folge kam der PKW von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 19:00

    POL-PDMT: Körperverletzungen bei der Afer-Zug-Party Höhr-Grenzhausen

    Höhr-Grenzhausen (ots) - Im Rahmen der After-Zug-Party auf dem Platz "Ferbach" in Höhr-Grenzhausen kam es zu mehreren gemeldeten Körperverletzungen unter Beteiligung der Polizei sowie des Ordnungsamtes. Es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen sowie Platzverweise ausgesprochen. Zwei Personen mussten durch den anwesenden Rettungsdienst behandelt bzw. in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren