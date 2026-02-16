PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel - Verkehrsunfallflucht

Weisel (ots)

Am 15.02.2026 gegen 19:45 Uhr wurden durch Polizeikräfte im Bereich der Einmündung der Landstraße 339 in die Landstraße 337 bei Weisel auf einer dortigen Verkehrsinsel zwei beschädigte Verkehrszeichen festgestellt. Ursächlich für die Beschädigungen dürfte ein Verkehrsunfall gewesen sein. Ein Verursacher des Schadens meldete sich bislang nicht. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren